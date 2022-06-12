Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı

12.06.2022 19:19

İstanbul Arnavutköy'de yan şeridi boş olmasına rağmen ambulansa yol vermediği için vatandaşların tepkilerine neden olan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.

İstanbul Arnavutköy'de yan şeridi boş olmasına rağmen ambulansa yol vermediği için vatandaşların tepkilerine neden olan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.

Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki 61 ACK 114 plakalı panelvan tarzı minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüsün yol vermemesi vatandaşların tepkisini çekti.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.

Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği anlar yer alıyor.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika

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