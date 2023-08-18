Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! - Son Dakika

Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi!

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:04

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda bir sürücü, araçlara çarptığını iddia ettiği ambulansın önünü keserek içeride hasta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Sürücü'nün, sağlık çalışanları ile yaşadığı gerginlik nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir sürücü, araçlara çarptığını iddia ettiği ambulansın önünü keserek sağlık çalışanlarını tehdit etti.

HASTA OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEK İSTEDİ

Ambulansın içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen sürücü ile sağlık çalışanları arasında gergin anlar yaşandı.

Pes dedirten olay! Ambulansın önünü kesti, içeride hasta olup olmadığını kontrol etmek istedi

TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU

Ambulansın içerisine bakılmasına izin verilmeyen sürücü ısrarlı tavırlarına devam etti. Tüm bunlar olurken trafik akışı ise durma noktasına geldi.

Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! - Son Dakika
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