İstanbul'da ambulansla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonrasında ambulansın önünde bulunan 34 TBZ 38 plakalı ticari taksi ile 19 ABL 024 plakalı kamyonda da hasar oluştu.

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