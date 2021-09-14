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İstanbul'da ambulansla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da ambulansla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

14.09.2021 03:21
İstanbul'da ambulansla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı, System.String[]

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 TS 390 plakalı kamyonet, 34 VB 9730 plakalı 112 Acil Servis ambulansına çarptı.

Çarpışma sonrasında ambulansın önünde bulunan 34 TBZ 38 plakalı ticari taksi ile 19 ABL 024 plakalı kamyonda da hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyonet içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler, Kamyonet, İstanbul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ambulansla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ambulansla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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