İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıdığı iddia edilen şoför gözaltına alındı.

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı, System.String[]

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıdığı iddia edilen şoför gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bazı basın yayın organlarında çıkan "VIP ambulans taksi" haberine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M'yi yakaladı.

Sürücü A.M'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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