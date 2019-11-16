İstanbul'da ambulanstan tıbbi cihaz çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Ambulanstan çeşitli tıbbi cihazların çalınması ve satılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de park halindeki bir ambulanstan çalınan çeşitli tıbbi cihazların Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde bir iş yerine satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi Kenan B. ve tıbbi cihazları satan Şükrü Yunus S'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen cerrahi aspiratör, ventilatör, mekanik ventilatör ve defibrilatör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.