İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı

13.03.2022 11:55

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

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Anadolu Yakası, Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı - Son Dakika
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