İstanbul'da anaokulları için yeni karar - Son Dakika

İstanbul'da anaokulları için yeni karar

28.11.2020 23:07
İstanbul'da anaokulları için yeni karar, System.String[]

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 1 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 1 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 1 Aralık 2020 itibariyle 4 Ocak 2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir" denildi.

Paylaşımın ekindeki Valiliğin açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin saat 15.30'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandığı belirtilerek, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, karar verilmiştir."

(İHA)

İstanbul'da anaokulları için yeni karar

İstanbul Valiliği, İstanbul, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da anaokulları için yeni karar - Son Dakika


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