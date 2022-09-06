İstanbul'da minik öğrenciler için uyum eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da minik öğrenciler için uyum eğitimleri sürüyor

06.09.2022 11:06
İstanbul'da minik öğrenciler için uyum eğitimleri sürüyor

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflara başlayan minik öğrencilerin okul heyecanı, uyum eğitiminin ikinci gününde devam ediyor.

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflara başlayan minik öğrencilerin okul heyecanı, uyum eğitiminin ikinci gününde devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'na velileri ile gelen öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla sıra halinde sınıflarına alındı.

Sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıralarına oturan bazı çocuklar bu sırada duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Çocuklarının uyum eğitimine başlaması nedeniyle heyecanlı olan bazı veliler de sınıfların kapısının önünde evlatlarının videolarını çekti.

Velilerden Dilek Karataş, kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek, "Okulun ilk günü çok heyecanlı ve kaygılı geldik açıkçası ama okulumuz ve öğretmenlerimiz çok güzel hazırlanmıştı. İkinci gün koşa koşa geldik. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere." dedi.

Çocukların okulda 2 saat kaldıklarını anlatan Karataş, "Çok mutlu geliyor. Biz de çok heyecanlıyız. Çok başka bir şey. 3. çocuğum ama heyecanlıyız." diye konuştu.

Okulun 1-C sınıfında öğrenci olan Uras Eylembilir de okula başlamaktan dolayı mutlu olduğunu, arkadaşlarını sevdiğini söyledi.

Öğrenci Zeynep Alemdar, okula alıştığını dile getirerek derslerde öğretmeninin verdiği oyun hamuru ile oynadığını aktardı.

Çocukları derse giren velilere yönelik de okulun konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da minik öğrenciler için uyum eğitimleri sürüyor - Son Dakika

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