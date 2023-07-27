İstanbul'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış - Son Dakika
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İstanbul'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış

27.07.2023 17:29

İstanbul'da dün etkili olan rekor sıcaklıklar bugünden itibaren yerini serin bir havaya bırakmıştı. Akşam saatlerinde ise Kağıthane'de bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluşurken, sağanak yağış yerini kısa sürede serin ve bulutlu havaya bıraktı.

Termometrelerin bir önceki gün 43 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı. Yağış trafikte aksamalara neden olurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Rekor kıran sıcaklıkların ardından İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı

SAĞANAK YAĞIŞ BİR ANDA GELDİ

İstanbul'da dün etkili olan rekor sıcaklıklar bugünden itibaren yerini serin bir havaya bıraktı. Akşam saatlerinde ise bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu.

Rekor kıran sıcaklıkların ardından İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı

CADDELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Megakentte ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluştu. Sağanak yağış yerini kısa sürede serin ve bulutlu havaya bıraktı.

SICAKLIK DÜN REKOR SEVİYELERE ULAŞMIŞTI

Öte yandan İstanbul'da önceki gün sıcaklık rekor yüksekliklere ulaşmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile olmuştu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece olarak ölçülmüştü.

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Sağanak Yağmur, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış - Son Dakika
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