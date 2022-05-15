Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı - Son Dakika
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Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı

15.05.2022 12:48

Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı Kağıthane'de anne ve babası boşanan ikiz kardeş amcaları tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü Kağıthane'de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.

Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı

Kağıthane'de anne ve babası boşanan ikiz kardeş amcaları tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü

İSTANBUL - Kağıthane'de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Dayak anları kameraya saniye saniye yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilini ikiz çocukları olan Emirhan K.ve Bedirhan K.iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.

Amcaları tarafından sopalarla dövüldüler

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaslanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.

Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı - Son Dakika


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