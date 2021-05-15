İstanbul'da apartmanların kapı tokmaklarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da apartmanların kapı tokmaklarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Beşiktaş'taki 3 apartmanın giriş kapılarının üzerindeki tokmak ve topuzların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu 3 hırsızlık olayını benzer suçlardan kaydı bulunan, Şişli ve Kadıköy'deki iki iş yerinden yapılan soygunların da faili olduğu belirlenen Uğur T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, sorgusunda söz konusu hırsızlıkları yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.