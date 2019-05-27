Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "araç hırsızlığı" azaldı

İstanbul'da "araç hırsızlığı" azaldı

2 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, yılın ilk 4 ayında "araç hırsızlığı"nda geçen yıla göre azalma olduğunu bildirdi.

İstanbul'da
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, yılın ilk 4 ayında "araç hırsızlığı"nda geçen yıla göre azalma olduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında 'araç hırsızlığı' olayları, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 28, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 37 azaldı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda rakamlara yer veren Yerlikaya, polis sorumluluk bölgesinde 2018'in ilk dört ayında araç hırsızlığı olayı bin 248 iken 2019'da 887'e gerileyerek yüzde 28 azaldığını kaydetti.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2018'in ilk 4 ayında 8 olan araç hırsızlığının 2019'un aynı döneminde 5'e düştüğünü açıklayan Vali Yerlikaya, buradaki düşüşün de yüzde 37 olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:18 Kaynak: AA
Jandarma, Polis, İstanbul Valisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "araç hırsızlığı" azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]