Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

15.05.2022 14:29

Son dakika haber: İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün durdurup indiği aracı kısa sürede alevler sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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