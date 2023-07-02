İstanbul'da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

02.07.2023 23:08

Kağıthane'de bir araca motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçtaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü.

İstanbul'da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kağıthane'de bir araca motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi

Saldırıda araçtaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Polis ekipleri saldırganların peşine düştü

İSTANBUL - Kağıthane'de cadde üzerinde seyir halindeki bir araca, motosikletli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe'de meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan bir araca, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayn (20), isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralandı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalıştı.

Motosikletli saldırganlar araca ateş açtı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polis saldırganların peşinde

Öte yandan olayı duyan gencin yakınları, hastane önüne akın etti. Acı haberi hastanede öğrenen yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Saldırıdan sonra gencin kaldırıldığı hastanede ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaparken, polis ekipleri saldırganların peşine düştü.

(AU-DCC-ZB-

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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