DSP lideri Önder Aksakal'a cenazede sert tepki: Üç koltuğa partiyi sattılar - Son Dakika
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DSP lideri Önder Aksakal'a cenazede sert tepki: Üç koltuğa partiyi sattılar

12.04.2023 15:52

Dün yaşadığı kalp krizi sonucu yaşamını yitiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesinde DSP lideri Önder Aksakal'a tepki gösterildi. Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye karar veren ve AK Parti'den vekil adayı olarak gösterilen Aksakal'a bir kişi, "Üç koltuğa partiyi sattılar" diyerek sitemde bulundu. Aksakal ise, "Aptal herif, terbiyesiz herif" şeklinde konuştu.

Bursa'dan ailesiyle gittiği İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesi toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Özbilge için Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Şehabettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Murat Özbilge'nin eşi Elvan Özbilge ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Özbilge'nin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a cenazede soğuk duş: Üç koltuğa partiyi sattılar!

"BEKLENMEDİK BİR HADİSEYLE KARŞILAŞTIK"

DSP Genel Başkanı Aksakal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbilge'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Çok ani ve beklenmedik bir hadiseyle karşılaştık. Hepimiz yıkıldık açıkçası. 'Allah sıralı ölüm versin' denilir. Murat kardeşimize yakışmadı hiç. Öyle bir zamanlamada oldu, ne söyleyebileceğimi bilemiyorum. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

"3 KOLTUĞA PARTİYİ SATTILAR"

Öte yandan seçimlerde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Aksakal, partililerin tepkisini çekmişti. AK Parti listesinden İstanbul'dan vekil adayı da yapılan Aksakal'a cenazede bir vatandaş, "Üç koltuğa partiyi sattılar, utanmadan buraya geliyorlar" dedi. Aksakal ise "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a cenazede soğuk duş: Üç koltuğa partiyi sattılar!

NE OLMUŞTU?

Ailesiyle alışveriş için İstanbul Güngören'de bulunan Ahmet Murat Özbilge, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sokak'taki otoparkta bıraktığı aracının yanına gitmişti. Kendisinden bir süre haber alamayınca otoparka gelen yakınları, Özbilge'yi aracında hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özbilge'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Ahmet Murat Özbilge, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, partisinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Doğruya doğru üç koltuğa partiyi sattı, yalanmı ? Tepkiler haklı. Cevap Yaz 168 28 Yayından Kaldır
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Ahmet Murat Özbilge, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP lideri Önder Aksakal'a cenazede sert tepki: Üç koltuğa partiyi sattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP lideri Önder Aksakal'a cenazede sert tepki: Üç koltuğa partiyi sattılar - Son Dakika
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