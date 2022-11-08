İstanbul'da kemer takmayan taksici kendini böyle savundu: Can güvenliğim yok

İstanbul'da trafik ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç anlar yaşandı. Ekipler, emniyet kemeri takmadığı fark edilen bir taksi şoförünü durdurarak ceza kesti. 196 TL para cezası kesilen taksi şoförü, polis ekiplerine tepki gösterirken, kendisini savunma şekliyle 'Pes' dedirtti.

"BEN YİNE TAKMAM"

Taksici, kendisine "Bundan sonra kemerinizi takarsınız artık" diyen muhabire "Ben yine takmam" yanıtını verdi. Taksi şoförü neden kemer takmadığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

"Benim can güvenliğim yok, emniyet kemeri taktığım zaman birisi gelip arkadan bir hareket yapsa, bir şey yapsa bana, soymaya kalksa, ben nasıl müdahale edebilirim emniyet kemeri ile beraber? Bir de onu düşünün, yazık günah değil mi ya, 200 lira para kazanacaktım, 150'si gitti. Ayıp, yazık yazık, şu ülkeye yazık."