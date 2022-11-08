İstanbul'da kemer takmayan taksici kendini böyle savundu: Can güvenliğim yok - Son Dakika
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İstanbul'da kemer takmayan taksici kendini böyle savundu: Can güvenliğim yok

08.11.2022 21:24

İstanbul'da aracında kemer takmadığı için 196 TL ceza alan taksi şoförünün kendisini, "Birisi arkadan gelse beni soymaya kalksa emniyet kemeri ile nasıl müdahale edebilirim" diye savunması sosyal medyanın gündemine oturdu. "Bundan sonra kemerinizi takarsınız artık" diyen muhabire, taksi şoförü, "Ben yine takmam" yanıtını verdi.

İstanbul'da trafik ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç anlar yaşandı. Ekipler, emniyet kemeri takmadığı fark edilen bir taksi şoförünü durdurarak ceza kesti. 196 TL para cezası kesilen taksi şoförü, polis ekiplerine tepki gösterirken, kendisini savunma şekliyle 'Pes' dedirtti.

"BEN YİNE TAKMAM"

Taksici, kendisine "Bundan sonra kemerinizi takarsınız artık" diyen muhabire "Ben yine takmam" yanıtını verdi. Taksi şoförü neden kemer takmadığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

"Benim can güvenliğim yok, emniyet kemeri taktığım zaman birisi gelip arkadan bir hareket yapsa, bir şey yapsa bana, soymaya kalksa, ben nasıl müdahale edebilirim emniyet kemeri ile beraber? Bir de onu düşünün, yazık günah değil mi ya, 200 lira para kazanacaktım, 150'si gitti. Ayıp, yazık yazık, şu ülkeye yazık."

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da kemer takmayan taksici kendini böyle savundu: Can güvenliğim yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kemer takmayan taksici kendini böyle savundu: Can güvenliğim yok - Son Dakika
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