Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı

21.03.2022 18:07

Sarıyer'de içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Sarıyer'de içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği motosikletli polis timleri, Maslak Mahallesi Anka Sokak'ta içinde H.Y ile G.Y'nin bulunduğu park halindeki otomobili şüpheli görerek kontrol etti.

Kontrol sırasında sürücü kısmında oturan H.Y'nin yere paket halinde uyuşturucu attığını fark eden ekipler, araçta yaptıkları aramada torpido kısmı ile sağ arka lastik kısmındaki davlumbazda da paketlenmiş halde uyuşturucu yakaladı.

Ekipler, toplamda satışa hazır 22 paket halinde 98,13 gram uyuşturucu ile narkotik maddelerin satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 910 lirayı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, yanında bulunan G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı
Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı
Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracında uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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