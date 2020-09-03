İstanbul'da araçlarda Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Sabah erken saatlerde şehrin işlek caddelerinde ve arterlerde uygulama yapan ekipler, araçlardaki yolcu sayısını ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

İstanbul 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda denetim yaptı.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu