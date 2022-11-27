İstanbul'da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü

27.11.2022 11:15
İstanbul'da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü

Beşiktaş'ta şüphe üzerine bir otomobili durduran motorize yunus timi, araçta sarkan kablodan yola çıkarak akılalmaz bir uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkarttı.

Beşiktaş'ta şüphe üzerine bir otomobili durduran motorize yunus timi, araçta sarkan kablodan yola çıkarak akılalmaz bir uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkarttı. Ayak koyma yerindeki parçanın orjinal olmadığını anlayan polis, yaylı sistemli zulayı kablosuz kulaklıkla emniyet kemeri direğine sürterek açtı. Zulada paketlenmiş halde esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirirken, 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Beşiktaş Levazım'da önceki gün saat 22.00 sıralarında uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis timi, sokak üzerinde seyreden 34 FUH 995 plakalı lüks otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri ardından sürücü Ahmet A. (20) ve yanındaki Mehmet S.'nin (20) üst aramasını yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, yaptıkları Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında Mehmet A.'nın "birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından aranmasının olduğunu tespit etti.

Araçtan sarkan kablodan yola çıkıp çözdüler

Sorgulama devam ettiği esnada polis ekipleri, şahısların tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda yunus timi, otomobilin sol ön kapısı ile alt tarafında araçla ilgili olmayan bir kablonun sarktığını gördü. Buradan yola çıkan polis, aracın bardaklık kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın şahısların cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.

Polis yaylı zulayı mıknatıslı kulaklıkla açtı

Araçta detaylı inceleme yapan polis, pedalların olduğu bölümdeki ayak koyma yeri parçasının orjinal olmadığını fark etti. Bunun üzerine mıknatıslı kulaklığı aracın çeşitli yerlerine sürten yunus timi, kulaklık kutusunu sol direk diye tabir edilen emniyet kemerinin bulunduğu kısmın alt aksamına sürttü. O esnada aracın fren pedalının sol kısmında bulunan yay mekanizmalı zula diye tabir edilen gizli bir bölme açıldı.

Orjinal olmayan parça zulayı ortaya çıkarttı

Beşiktaş yunus timlerinin bölmede yaptığı incelemede satışa hazır 4 parça halinde 24 gram paketlenmiş esrar, 10 bin 940 lira, 100 avro ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Aramaların ardından kelepçelenen Ahmet A. ve Mehmet S., gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli işlemleri yapılan 2 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
27 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 27 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:10 Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi kaçakçılığı yoluyla teröre finansman sağlayanlara karşı tedbirler artırıldı
11:09 Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için AK Partili yetkililer o tarihi işaret etti
11:03 Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu
10:21 Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi
10:16 Konya'daki vahşete ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama: Rutin denetimler eksiksiz yapıldı
10:00 Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür
09:11 Aylar boyunca devlet hastanesinde çalışan sahte doktordan akılalmaz ifade! Ameliyatlara bile girmiş
08:25 İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! Aralık ayı zor geçecek
07:49 Düzce'de korkutan bir deprem daha! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi
00:34 Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 11:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement