İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı

05.08.2022 14:43

İstanbul'da aradıkları kişileri, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da aradıkları kişileri, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırılan kişilerin şüphelilerden birine 150 bin lira, diğerine ise 37 bin 500 lira, 3 bin 600 Euro ve ziynet eşyalarını verdikleri öğrenildi.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Ghazal K.'yi geçen Cuma günü arayan dolandırıcılar kendilerini polis, savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, Ghazal K.'yi kandırarak yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendisine teslim etmesini istedi. Ghazal K. de telefonda kendisine söylenenleri yaparak ziynet eşyalarını dolandırıcıya elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ghazal K. polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süreli çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirenin Mehmet F.O. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy'de yaşanan olayda ise 83 yaşındaki Muberra G.'yi yine aynı şekilde kendini polis savcı olarak tanıtan bir kişi aradı. Dolandırıcı yaşlı kadını söylediklerine inandırarak, Muberra G.'nin evindeki 37 bin 500 lira, 3 bin 600 Euro, bir adet tektaş yüzük ve 6 adet Cumhuriyet altınını teslim aldı. Bir süre sonra yaşlı kadın da dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadını dolandıran kişinin İsmail K. olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheli İsmail K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Mehmet F.O. ve İsmail K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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