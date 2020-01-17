İSTANBUL'DA ARALARINDA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİNİN DE OLDUĞU 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ARALARINDA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİNİN DE OLDUĞU 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA ARALARINDA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİNİN DE OLDUĞU 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

Ali ABLAY/ İSTANBUL düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA ARALARINDA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİNİN DE OLDUĞU 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ/PDY'den aranması olan 2 kişinin de yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için 27 ilçede 59 şüpheliye yöneli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ/PDY'den aranması olan 2 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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