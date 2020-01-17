İstanbul'da aralarında 2 fetö şüphelisinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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İstanbul'da aralarında 2 fetö şüphelisinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ/PDY'den aranması olan 2 kişinin de yer aldığı öğrenildi.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için 27 ilçede 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ/PDY'den aranması olan 2 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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