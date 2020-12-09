İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi - Son Dakika

İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi

09.12.2020 09:39

Kartal sahilde Aralık ayında denize giren bir vatandaş, gün batımına karşı yüzerek denizin keyfini çıkardı.

Kartal sahilde Aralık ayında denize giren bir vatandaş, gün batımına karşı yüzerek denizin keyfini çıkardı.

İstanbul'da Aralık ayında güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere indi. Kartal Dragos sahilde güneşli havayı fırsat bilen İsmail İmamoğlu isimli bir vatandaş denize girerek günbatımına karşı yüzdü. Soğuk olmasına rağmen denizin keyfini çıkaran İmamoğlu'nu görenler şaşkına döndü.

"Kendimi sağlıklı ve dingin hissediyorum"

Kartal'da pasta malzemeleri üreten bir dükkanın işletmecisi olan İsmail İmamoğlu, "Sağlık için denize giriyorum. İnsanlara da tavsiye ederim. Su çelik gibi, vücudumu da çelik gibi yapıyor. Vücudumun daha dirençli olması için denize giriyorum. Hem stres atmak hem de sağlık açısından faydası var. Denize girince kendimi sağlıklı ve dingin hissediyorum" dedi.

İmamoğlu denize girerek stres attığını söyleyerek, "Birçok ürün siparişim var ama şu an hepsini unuttum. Deniz bayağı temiz. Vatoz balığı ve yunus ile deniz yılanı gördüm. Şubat ayında da girilebilir. Gelmeden önce meteorolojiden deniz suyunun sıcaklığına bakıyorum. Bugün 9 derece civarındaydı. Diğer insanlara da tavsiye ederim" diye konuştu.

(Gamze Erdemir/İHA)

İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi
İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi
İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi
İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi

İstanbul, Kartal, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi - Son Dakika


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