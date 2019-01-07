Son Dakika Haberleri: İstanbul'da aralıklarla kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da aralıklarla kar yağışı bekleniyor

45 dakika önce

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili alacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul'un güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği bekleniyor.

İstanbul'da aralıklarla kar yağışı bekleniyor, System.String[]
Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili alacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul'un güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:30 

İstanbul, Ekonomi
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