İstanbul'da aralıklarla kar yağışı bekleniyor
45 dakika önce
Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili alacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul'un güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği bekleniyor.
Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili alacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul
'un güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:30
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
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