İstanbul'da aranan 706 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da aranan 706 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı

05.03.2022 03:21
İstanbul'da aranan 706 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 706 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 706 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 176 noktada 1795 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla 19.00-21.00'de sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1720 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 169 bin 785 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 706 şüpheli ile yoklama kaçağı 360 kişi yakalandı.

Aramalarda 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca ve 763 fişek, 5 kilo 978 gram uyuşturucu madde, 2 bin 158 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ele geçirildi.

Aramalarda, 41,25 litre kaçak alkol ve 58,5 kilogram kaçak tütün de ele geçirildi.

Uygulamada 640 umuma açık yer denetlenirken 11 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak 9 bin 285 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 39 kişiye 17 bin 84 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde 24 bin 998 araç ve 465 motosiklet kontrol edildi. 1027 araç ve motosiklet ile 38 sürücüye işlem yapıldı. 15 araç trafikten men edilerek 187 bin 670 lira para cezası uygulandı.

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Para Cezası, Uyuşturucu, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da aranan 706 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı - Son Dakika


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