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İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı

7 saat önce

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı Samsun'da yakalandı.

İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı, System.String[]

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı Samsun'da yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen eski binbaşı Mesut Z'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandığı İstanbul'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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