Son Dakika Haberleri: İstanbul'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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İstanbul'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da, aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

İstanbul'da, aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, hareketlerinden şüphelendikleri 18 yaşından küçük N.K'nın kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamasında evden hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan zanlının üst aramasında ise Şahinbey Caddesi'ndeki bir iş yerinden çaldığı belirlenen kulaklık, akıllı saat ve şarj aleti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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