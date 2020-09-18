BİR GECEDE 892 ADRESE BASKIN YAPILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece operasyon düzenlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyona 339 ekip, 840 personel katıldı. Gece yarısından sonra başlayan operasyonda 892 adrese baskın yapıldı.
422 KİŞİ YAKALANDIBaskınlarda 422 aranan kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler haklarında Adam öldürme, Cinsel saldırı, Uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret, ruhsatsız silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:15 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA ARANAN KİŞİLERE DEV OPERASYON; BİR GECEDE 422 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika