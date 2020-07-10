İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyonda 250 kişi yakalandı - Son Dakika

Aramalarda, yaralama, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık, yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, sahtecilik, uyuşturucu ticareti, silahlı kanunlara muhalefet, adam öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve diğer suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 250 kişi gözaltına alındı.

İstanbul 'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 250 kişi yakalandı.

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