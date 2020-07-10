İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 792 adrese baskın - Son Dakika

İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 792 adrese 410 ekip ve 820 polis ile operasyon düzenlendi.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul genelinde 39 ilçede yapılan operasyonlarda, 792 adrese 410 ekip ve 820 polis ile baskın gerçekleştirildi. - İSTANBUL