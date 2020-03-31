İstanbul'da aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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İstanbul'da aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi yakalandı
6 saat önce
İstanbul'da aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İstanbul'da aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan kadının çantasından cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı 12 yaşındaki O.S'nin yaptığını belirledi.
Şüpheli çocuk, Mehterçeşme Mahallesi'nde gözaltına alındı. Kimlik sorgusu yapılan O.S'nin, benzer suçlardan 8 kaydı bulunduğu ve kayıp şahıs olarak arandığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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