İSTANBUL'DA ARANMALARI OLAN 48 HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA ARANMALARI OLAN 48 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

31.05.2022 10:05

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 48 hükümlü yakalandı.

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 48 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahılar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan 48 kişiye operasyon yaptı. 27 Mayıs'ta başlatılan operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 48 hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

İSTANBUL'DA ARANMALARI OLAN 48 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
İSTANBUL'DA ARANMALARI OLAN 48 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

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4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı 4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı ADLİYE ÇIKIŞI KAÇAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI ADLİYE ÇIKIŞI KAÇAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ARANMALARI OLAN 48 HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika


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