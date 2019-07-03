İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe standardı

İs¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆı ve belediye ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenerek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesinin sagˆlanacağı bildirildi.

İs¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆı ve belediye ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenerek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesinin sagˆlanacağı bildirildi.

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