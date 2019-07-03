Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe standardı
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İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe standardı

59 dakika önce

İs¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆı ve belediye ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenerek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesinin sagˆlanacağı bildirildi.

İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe standardı, System.String[]
İs¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆı ve belediye ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenerek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesinin sagˆlanacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:52 
Ekonomi
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