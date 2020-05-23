İstanbul'da arife gününde yollar boş kaldı (1) - Son Dakika
İstanbul'da arife gününde yollar boş kaldı (1)
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife günüde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde yollar boş kaldı.
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife günüde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde yollar boş kaldı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife gününde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde yollar boş kaldı. D-100 KarayoluCevizlibağ mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı.
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23.05.2020 15:41:15. #1.13#
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