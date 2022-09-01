Güvenlik şeridinde bir süre bekleyen vatandaşlar, hareket halindeki metrobüslerin arasından geçerek bir sonraki metrobüsle yollarına devam etti.

Kaynak: AA

Cevizlibağ, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı - Son Dakika

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