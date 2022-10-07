İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü - Son Dakika
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İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü

07.10.2022 10:52

İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları, durağa kadar yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları, durağa kadar yürümek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, Zincirlikuyu durağına gelmeden yaklaşık 100 metre gerideki tünelde arızalandı.

Bir süre bekleyen vatandaşlar daha sonra araçtan inerek metrobüs yolundan Zincirlikuyu durağına yürüdü.

Görüntü çekerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

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Kaynak: AA

Zincirlikuyu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü - Son Dakika
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