Arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan 190 metre boyundaki yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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