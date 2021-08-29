Arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum

Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti

Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?