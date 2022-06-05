İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı

05.06.2022 11:29
İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı

İstanbul Başakşehir'de 23 yaşındaki Hasan Akbal, kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla öldürülmüştü.

İstanbul Başakşehir'de 23 yaşındaki Hasan Akbal, kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla öldürülmüştü. Akbal'ı öldüren katil zanlısı firari 23 yaşındaki Özcan A., 2 sene sonra dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından bacağından vurulduktan sonra yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz 8 Ağustos 2020 yılında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Hasan Akbal, arkadaşının evinden istediği kıyafetleri alarak yanına götürmüştü. Akbal, araziye geldiğinde arkadaşını arayarak geldiğini belirtmişti. Bir anda araç içinde yere yığılan Akbal'ın arkadaşları kanları görünce panik yaparak kalbinden vurulduğunu düşündü ve tampon yapmıştı.

Kıyafetlerini getiren genci başından vurmuştu

Şakağına gelen mermiyle ağır yaralanan Akbal'ın arkadaşları yine aynı araçla hastaneye götürmüştü. Yolda maddi hasarlı kazaya da karışan Akbal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Akbal'ın hayatını kaybetmesine sebep olan katil zanlısı Özcan A. (23) ise kaçmıştı. Yaşanan olay anlarının bir kısmı ise ailenin imkanlarıyla güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, Akbal'ın arkadaşlarının hastaneye giderken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler ve yine Akbal'ın olay yerine geldiği anlar yer almıştı.

2 yıldır firari olan katil sonunda yakalandı

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 senedir firari olan Özcan A.'nın Eyüpsultan ilçesindeki bir sokakta olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şahsın 34 EEY 540 plakalı lüks otomobilde olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan Akhem, polise silah çekti. Bunu gören ekipleri şahsı sol bacağından 2 kez vurarak yaraladı. Olayın ardından şahıs yaralı halde kaçmaya başlayınca polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı.

Bacağından vuruldu kovalama sonucunda yakalandı

Kovalamaca sonucunda şahıs kaçtığı araçlar bulvar üzerinde kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı ve çelik çitlere çarparak durabildi. Hemen araçtan inen polis ekipleri, muhafaza altına aldıktan sonra şahıs ambulansla Sarıyer Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı ve polis ekiplerinin de yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın tedavisi sonrasında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı
İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı
İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı

YORUMLAR
500
İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı Automechanika Istanbul'da yenilikçi ürünler vitrine çıktı Automechanika Istanbul'da yenilikçi ürünler vitrine çıktı
Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 11:43:02. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement