Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın

3 katlı binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı, korku dolu anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaya da sirayet etti. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafında bulunan bir binanın çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında sokakta bulunan vatandaşların panik halleri cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen çatılar ise dron ile havadan görüntülendi.