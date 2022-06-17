Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın

17.06.2022 16:35

Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın 3 katlı binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı, korku dolu anlar böyle görüntülendi Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaya da sirayet etti.

Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın

3 katlı binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı, korku dolu anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaya da sirayet etti. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafında bulunan bir binanın çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında sokakta bulunan vatandaşların panik halleri cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen çatılar ise dron ile havadan görüntülendi.

YORUMLAR
500
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 22:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement