Üye Girişi
İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde - Son Dakika

İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde

10.09.2021 16:08
İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde, System.String[]

İstanbul'da konut kiralarında yaşanan ciddi artış devam ediyor Kiralık daire metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde artışa geçti 21,1 liradan 31,8 liraya çıktı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporunun dokuzuncusu yayınlandı. Rapora göre, ağustos ayında yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızının geçen ayki tempo kaybından sonra tekrar yükseldiği görüldü. Temmuzda yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ağustosta yüzde 38,9 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.155 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ağustosta 4.382 TL'ye ulaştı.

İSTANBUL'DAKİ KONUT TALEBİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Üç büyük ilde hem satılık ilan sayısının (satılık konut arzı) hem de satılan konut sayısının (satılık konut talebi) bir önceki aya göre yükseldiği görüldü. Bu illerde konut arzı yaklaşık aynı oranda artsa da İstanbul'daki konut talebinde görülen artış diğer illere göre daha belirgin oldu. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 3,8 (208 binden 216 bine), Ankara'da yüzde 3,8 (74 binden 77 bine), İzmir'de ise yüzde 3,5 oranında arttı (63 binden 65 bine). Öte yandan satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 28,9 (10 binden 13 bine), Ankara'da yüzde 22,6 (3.678'den 4.509'a), İzmir'de yüzde 23,1 (2.617'den 3.223'e) oranında yükseldi.

İSTANBUL'DA KİRA ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Ağustosta kiralık ilan metrekare fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükseldi. Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul'da 8,4 yüzde puan, Ankara'da 1,8 yüzde puan ve İzmir'de 6,8 yüzde puan arttı. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 50,7, Ankara'da yüzde 31,8 ve İzmir'de yüzde 30,9'a ulaştı. Böylece 2020 Ağustos'ta İstanbul'da 21,1 TL, Ankara'da 11,7 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları, bu illerde sırasıyla 31,8 TL'ye, 15,4 TL'ye ve 21,8 TL'ye yükseldi.

KİRALIK KONUT TALEBİ ARTTI

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranındaki aylık değişimler incelendiğinde kiralık ilan sayısının sınırlı bir yükseliş gösterdiği, kiralanan konut sayısının ise belirgin bir artış sergilediği görüldü. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 0,6 (194 binden 195 bine), kiralanan konut sayısı (kiralık konut talebi) ise yüzde 24,7 (43 binden 54 bine) oranında arttı.

İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde

Türk Lirası, İstanbul, Ankara, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sokakta cinsel organını gösterip kaçan 4 Fas uyruklu erkek, gözaltına alındı 16:13 Sokakta cinsel organını gösterip kaçan 4 Fas uyruklu erkek, gözaltına alındı Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu idmana damga vurdu 16:05 Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu idmana damga vurdu Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var 15:51 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var
Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü 15:43 Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var 15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir 14:54 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 13:29 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
16:09 Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı! 4 yeni oyuncu kadroya dahil edildi
16:08 İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde
16:04 Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu idmana damga vurdu
16:03 Tatilden dönerken kaza geçirip hayatını kaybeden Buse, önceki gün erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
15:51 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var
15:50 Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim?
15:47 Korkulan oldu, ülke alarm durumuna geçti! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlendi
15:47 İkinci baharlarını yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, İtalya'da görüntülendi
15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım         
16:14
Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı! 4 yeni oyuncu kadroya dahil edildi Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı! 4 yeni oyuncu kadroya dahil edildi         
16:09
Tatilden dönerken kaza geçirip hayatını kaybeden Buse, önceki gün erkek arkadaşından evlilik teklifi almış Tatilden dönerken kaza geçirip hayatını kaybeden Buse, önceki gün erkek arkadaşından evlilik teklifi almış         
16:04
Korkulan oldu, ülke alarm durumuna geçti! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlendi Korkulan oldu, ülke alarm durumuna geçti! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlendi         
15:47
Partiye katılanlar, 22 yaşındaki genç kadına tecavüzü kahkaha atarak izledi Partiye katılanlar, 22 yaşındaki genç kadına tecavüzü kahkaha atarak izledi         
15:33
Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu         
14:49
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
13:27
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
Pakistan'ın Afganistan'ı bombaladığına dair paylaşılan görüntülerin bir oyuna ait olduğu ortaya çıktı Pakistan'ın Afganistan'ı bombaladığına dair paylaşılan görüntülerin bir oyuna ait olduğu ortaya çıktı         
12:21
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak         
11:00
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 16:18:49. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement