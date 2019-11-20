İstanbul Valiliği asayiş olaylarına ilişkin bilançoyu açıkladı

İstanbul'da asayiş olaylarında azalma

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, 2019'un ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da asayiş olaylarında düşüşler olduğunu açıkladı. Emniyet ve Jandarma sorumluluk alanlarında meydana gelen asayiş olaylarının ilk 10 ayılık bilançosunu açıklayan valilik, "İstanbul'da 2019 yılının ilk 10 ayında, 2018'in aynı dönemine göre jandarma sorumluluk bölgesinde huzur ve asayiş yönünden önemli başarılar elde edildi. Özveri ve gayretle görev yapan jandarma teşkilatımızın çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında, 2018'de 16 bin 927 vaka sayısına ulaşan evden hırsızlık olayı 2019 yılında 12 bin 144'e düşerek, 28 bir azaldı. İş yerinden hırsızlık 2018 yılında 7 bin 559 iken 2019 yılında ise 6 bin 218 olarak yüzde 18 azalma gösterdi. Araçtan hırsızlık 2018'de 16 bin 251'iken 2019 yılında 11 bin 107 olarak yüzde 32 azalma gösterdi. Kapkaç olayı, 2018 yılında bin 291'den 2019'da bin 74 düşerek, yüzde 17 oranında azalmış, narkotik olayları ise, 2018 yılında 35 bin 65 iken, 2019'da 26 bin 734 yüzde 24 azala gösterdiği kaydedildi.



Yankesicilik sıfıra düştü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, evden hırsızlık olayı 2018 131 iken 2019'de 111 düşerek yüzde 15 azaldı. İşyerinden hırsızlık 2018 yılında 138 iken 2019 66 düşerek yüzde 52 azalma oldu. Araçtan hırsızlık 2018'de 71, iken 2019'da 24'e düşerek yüzde 66 azalma gösterdi. Araç hırsızlık olayı, 2018 yılında 30 iken 2019 yılında 20'ye düşerek yüzde 15 azalma gösterdiği kaydedildi. Dolandırıcılık olayları 2018'de 27 iken 2019 yılında 23'e düştü. Böylelikle dolandırıcılık yüzde 15 azalma gösterdi. Gasp olayı 2018'de 16 iken 2019'da 10 olarak yüzde 38 azalma gösterdi. Yankesicilik olaylarının önlenmesinde ise yüzde 100 başarı sağlandı.