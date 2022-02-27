Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi - Son Dakika
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Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi

27.02.2022 02:54

İstanbul genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası trafik cezası kesildi.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası trafik cezası kesildi. Toplamda 10 bin 350 gram uyuşturucu madde ile 583 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

İstanbul genelinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı şekilde gerçekleştirilen uygulamanın birinci aşamasında 171 noktada bin 575 personel, 1 polis helikopteri, 2 deniz limanı şube botu ikinci aşamasında ise bin 503 personel katıldı.

Yapılan uygulamada 175 bin 564 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 536 ve 352 kişi yoklama kaçağı yakalandı. 41 adet ruhsatsız tabanca/tüfek, 13 adet kurusıkı tabanca ve 246 adet fişek ele geçirilirken 10 bin 350 gram uyuşturucu madde ile 583 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Ayrıca bin 300 adet uyuşturucu haplardan elde edildiği öğrenilen 27 bin 770 Türk lirasına el konulmuş olup 560 umuma açık yer denetlenmiş, 22 iş yerine idari işlem yapıldı.

173 bin 500 Türk Lirası trafik cezası kesildi

Uygulamanın devamında 35 şahsa 12 bin 277 Türk lirası idari para cezası kesilmiş olup 23 bin 203 araç ve 287 motosiklet kontrol edildi. Yapılan uygulamanın sonucunda 925 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılmış, 9 araç trafikten men edildi

İl genelinde yapılan uygulama sonucunda, toplamda 173 bin 500 Türk Lirası trafik cezası kesildi. - İSTANBUL

Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi
Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi
Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi

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Keskin viraja tersten giren araç kamerada: Gece yarısı korkuyu yaşattı Keskin viraja tersten giren araç kamerada: Gece yarısı korkuyu yaşattı İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

Uyuşturucu, İstanbul, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası ceza kesildi - Son Dakika
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