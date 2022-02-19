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İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı

19.02.2022 01:59
İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 758 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 758 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 366 noktada 3 bin 705 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00'da sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 3 bin 660 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 191 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 758 şüpheli ile yoklama kaçağı 557 kişi yakalandı.

Aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 175 fişek, 13 kilo 697 gram uyuşturucu madde, 401 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 545 lira ele geçirildi.

Uygulamada 1942 umuma açık yer denetlenirken 12 iş yerine idari işlem yapılarak 8 bin 414 lira ceza kesildi.

Ayrıca 46 kişiye 42 bin 568 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde 29 bin 981 araç ve 1725 motosiklet kontrol edildi. 908 araç ve motosiklet ile 65 sürücüye işlem yapıldı. 20 araç trafikten men edilerek toplam 327 bin 981 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, İstanbul, Tragger, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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