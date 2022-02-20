İstanbul'da asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı.

Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği uygulamada 16 bin 136 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 690 araç sorgulamasında 40 araca işlem yapıldı.

Öte yandan şube müdürlüklerinin uygulamalarında 77 şüpheli gözaltına alınarak 17'si tutuklandı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 145 gram narkotik madde ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe emniyet müdürlüklerince yapılan uygulamalarda, 161 bin 962 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 416 şüpheli gözaltına alındı, yapılan 22 bin 638 araç sorgulamasında da 951 araca işlem yapıldı.

Ayrıca ilçe emniyet müdürlüklerinin uygulamalarında 347 şüpheli gözaltına alınarak 129'u tutuklandı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 47 ruhsatsız tabanca ile 7 kurusıkı tabanca, 10 kilo 171 gram narkotik madde ve 6 bin 655 uyuşturucu hap ele geçirildi.