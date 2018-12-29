İstanbul'da Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Türkiye genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıda noktada denetimler gerçekleştirildi.
Türkiye
genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul
'da çok sayıda noktada denetimler gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:06 Kaynak: AA
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