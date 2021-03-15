İstanbul'da asayiş uygulamasında 747 kişinin GBT kontrolü yapıldı - Son Dakika

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart 'ta 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Çekmeköy, Ümraniye , Beyoğlu , Gaziosmanpaşa , Fatih ve Eyüpsultan'da denetim gerçekleştirdi.

İstanbul 'da 6 ilçede düzenlenen asayiş uygulamasında 747 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de yakalandı.

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

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