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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 515 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 515 şüpheli yakalandı

10.02.2022 09:45
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 515 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 515 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 515 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1895 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada da 1830 personelle 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimi yapıldı.

"Yeditepe Huzur" uygulaması kapsamında, 140 bin 904 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 515 şüpheli ile yoklama kaçağı 281 kişi yakalandı.

Aramalarda 27 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kuru sıkı tabanca ve 237 fişek, 4 kilo 56 gram uyuşturucu madde, 182 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ve 2 bin 45 lira ele geçirildi.

Umuma açık 1152 yerin denetlendiği uygulamada, 7 iş yerine idari işlem yapıldı, 4 bin 200 lira ceza kesildi. Ayrıca 9 kişiye 10 bin 335 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 729 araç ve 142 motosiklet kontrol edilirken, 27 sürücü hakkında işlem yapıldı. 19 araç trafikten men edilerek, toplamda 158 bin 858 lira para cezası kesildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 515 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 515 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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