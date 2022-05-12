İstanbul'da asayiş uygulamasında, aranan 574 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında, aranan 574 şüpheli yakalandı

12.05.2022 02:59
İstanbul'da asayiş uygulamasında, aranan 574 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 574 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 574 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, 1. aşamada 19.00-21.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada, 1700 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle sabit yol uygulaması şeklinde, 2. aşamada 1630 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında "İstanbul Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 163 bin 244 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 371 kişi yakalandı.

Aramalarda, 52 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve 252 fişek, 1 kilo 322 gram uyuşturucu, 312 uyuşturucu hap, 44 adet uyuşturucu yapımında kullanılan madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 4 bin 434 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 22 bin 766 araç ve 878 motosiklet kontrol edildi. 1062 araç ve motosiklet ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi, toplam 135 bin 608 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda 611 umuma açık yer denetlenerek, 6 iş yerine ve 17 kişiye idari işlem yapıldı.

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Uyuşturucu, İstanbul, Tragger, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamasında, aranan 574 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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