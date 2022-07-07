İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı

07.07.2022 08:14
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 634 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 634 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün birinci aşamada 19.00-21.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada 1549 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle sabit yol uygulaması yapıldı. Ekiplerin ikinci aşamada yaptığı "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması da 1484 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 164 bin 987 kişinin güvenlik sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 634 zanlı ile yoklama kaçağı 127 kişi yakalandı. Ekiplerce yapılan kontrollerde 267 kişi de gözaltına alındı.

Aramalarda, 39 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ile 45 fişek, 1 kilo 298 gram uyuşturucu madde, 362 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 4 bin 840 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 23 bin 410 araç ve 334 motosiklet kontrol edildi. Toplam 1043 araç ve motosiklet ile 35 sürücüye işlem yapılırken 11 araç trafikten men edildi, 192 bin 555 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda 659 umuma açık yer denetlendi, 6 iş yeri ile 93 kişiye idari işlem yapılarak 22 bin 622 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 17 yabancı uyruklu, geri gönderim merkezine teslim edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı - Son Dakika
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