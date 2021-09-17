İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan hemşirelerin ifadelerine ulaşıldı - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri, para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla tutuklanan hemşirelerin ifadelerinin detaylarına ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bahçelievler'de özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine yürütülen ve 3 kişinin tutuklandığı, 3 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tutuklanan şüpheli S.Ç, 2019'dan beri hastanede acil servis hemşiresi olarak çalıştığını belirterek, Kovid-19 aşısı yapılması konusunda hastanenin yetkilendirdiği personelden biri olduğunu, bu süreç içerisinde sadece sistemde tanımlaması olan ve bizzat belgeleriyle müracaat eden kişilere aşı yaptığını anlattı.

Usulsüzlük yapmadığını ancak bazı usulsüzlüklere şahit olduğunu dile getiren şüpheli, temmuzda aşı odasına gelen hastane müdürünün 2 kimlik belgesi vererek, "Bu arkadaşlarıma aşı yapılmış gibi gösterebilir misiniz?" dediğini, acil sorumlusunun da randevusuz aşı yapılmadığını söyleyerek bunu reddettiğini aktardı.

Gece mesaisinde çalıştığı için çok fazla aşı uygulaması yapmadığını, aşı tanımlaması olan kişilere belgelerini ibraz etmeleri şartıyla aşı uygulandığını belirten şüpheli S.Ç, "Bazen yaptığımız aşıların boş flakonlarını anahtarlık ve benzeri gibi işlerde kullanmak için aldığımız oldu. Benim şahit olduğum olaylar bundan ibarettir. Üzerime atılan çirkin iftirayı kabul etmem. Aşılamayla ilgili usulsüzlük teklifleri zaman zaman oldu ancak kesinlikle ben hiçbirini kabul etmedim." dedi.

"Başhemşire, aşı yaptım ve 100 dolar kazandım" diyerek video çekmiş

Tutuklanan diğer şüpheli hemşire M.D'de ise başhemşire N.N'nin yanında sekreter olarak çalıştığını dile getirerek, "N.N. acil poliklinik sorumlusu E.S'yi odaya çağırmamı söyledi. E.S, odaya geldiğinde N.N, ona 4 aşı formu verdi. E.S, aşı formlarını geçmiş tarihli olarak doldurdu. Daha sonra E.S. ve eşi aşı olmuş gibi form doldurulduğunu anladım. E.S, forma yazıldığı tarihte izinliydi." şeklinde beyanda bulundu.

Mart ayında N.N'nin odasına yabancı uyruklu bir hastanın geldiğini anlatan M.D, ifadesinde şunları kaydetti:

"N.N. hastaya aşıyı kendisi yapmıştı. Ben odadan çıkıp geri döndüğümde aşı barkodunu M.D.K. adına okuttuğunu gördüm. Oda boşalınca N.N. cebindeki 100 doları çıkartarak 'Aşı yaptım ve 100 dolar kazandım' diyerek kendi telefonuna video çekti. Bu videoyu WhatsApptan attı. Böylece usulsüz aşı yapıp, rüşvet aldığını düşünüyorum. 2021 Temmuz ayında aşı denetimi sonrası N.N. 5 aşı flakonu çıkardı ve aşı kapaklarını açarak çöpe attı. Bunu gördüğümü fark edince '5 aşı eksiğim vardı, denetimde anlaşılmasın diye eski flakonları alıp kapaklarını yapıştırdım' dedi. Bunun amacının denetim sırasında hastaneye tutanak tutulmasının önüne geçmek olduğunu söyledi."

"Detaylı araştırma yapılırsa başka usulsüzlükler de ortaya çıkacak"

Gözaltına alınmadan bir hafta önce hastane müdürü E.U'nun kendisini arayarak "Sana 2 tane TC kimlik numarası atacağım, bunları okutulmuş gibi göster." dediğini anlatan M.D, kendisinin bunu yapmak istemediği için bu kişilerin randevularını aldığını söyledi.

Şüphli M.D, E.U'nun usulsüzlüğüne ortak olmadığını ve detaylı bir araştırma yapılırsa başka usulsüzlüklerin de ortaya çıkacağını dile getirdi.

Boş flakonları anahtarlık yapmak için aldığını, bunları almanın suç olmadığını söyleyen şüpheli M.D, "Bana aşı olmak istemediği halde özel durumu nedeniyle aşı olduğuna dair belge almak için aşı olmuş gibi gösterilme talebiyle kimse gelmedi. Ben böyle usulsüz işlem yapmadım. Hastane yönetimine böyle taleplerin geldiğini düşünüyorum. Normal koşullarda sistemin aşı tanımlaması yapmadığı kimseye aşı yapılması mümkün değildir." dedi.